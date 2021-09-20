Виплати з 1 жовтня: частина українців отримає доплату до пенсії в 400 гривень

З 1 жовтня 2021 року майже мільйону українців введуть доплату до пенсії в розмірі 400 грн — це стосується громадян у віці 75−80 років. Про це міністр соцполітики Марина Лазебна заявила в звіті за результатами розгляду державного бюджету на 2020 рік.

Нові виплати призначаються українцям, які досягли віку 75−80 років. Вони будуть получати до щорічної пенсії доплату. За даними Мінсоцполітики, в Україні близько мільйона пенсіонерів цієї категорії.

Раніше такі виплати анонсувалися з липня 2021 року, але брак коштів в бюджеті привів до їх переносу на осінь.

Нагадаємо, для іншої категорії пенсіонерів в держбюджеті передбачена доплата в 2022 році.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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