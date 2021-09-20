Призначення субсидії: за який період враховувати доходи

З настанням опалювального сезону багато українців оформляють субсидію. У Мінсоцполітики відповіли на одне з найчастіших питань з цього приводу.

Багатьох українців цікавить, за який період враховуються доходи для розрахунку субсидії, яка оформляється вперше.

«Якщо житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону, то для розрахунку її розміру береться середньомісячний сукупний дохід осіб за I і II квартали поточного календарного року, а якщо з неопалювального сезону (травень), то за III і IV квартали попереднього календарного року», — зазначили у відомстві.

При призначенні житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива враховується розмір доходу за попередній календарний рік.

Нагадаємо, стало відомо, хто з українців не зможе отримати субсидію.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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