26.62 / 26.79 31.11 / 31.42
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Безробітним українцям виплати будуть рахувати по-новому: кому уріжуть на 10% допомогу

16:06 20 вересня 2021
Центр зайнятості

Багатьом непрацюючим громадянам, які стоять на обліку в центрі зайнятості та мають право отримувати допомогу, треба бути готовими до значного зниження розміру виплат. Це випливає з законопроекту № 6067 — він розміщений на сайті Верховної Ради.

Зараз непрацюючі громадяни отримують виплати в залежності від трудового стажу. Документ передбачає, що українцям зі страховим стажем 10−15 років розмір виплат буде змінюватися в залежності від тривалості періоду безробіття. Кожні 90 календарних днів вони зменшуватимуться на 10%.

Нагадаємо, облік в центрі зайнятості збільшує трудовий стаж. Раніше міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що деякі з тих, хто отримує допомогу з безробіття, їздять на елітних іномарках.

Фото: https://kowel.rayon.in.ua/

290

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

Деякі українці вдвічі більше заплатять за газ: кого стосується

Тарзан

Тарзан закотив істерику через позашлюбну дочку Наташі Корольової, а її мамі стало зле, — ЗМІ

документи

Страховий стаж для пенсії: як його правильно порахувати

таюне

«Нарешті дочекалася»: «таємна дружина» Винника з оберемком квітів зачарувала щасливою посмішкою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.