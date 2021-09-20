Безробітним українцям виплати будуть рахувати по-новому: кому уріжуть на 10% допомогу

Багатьом непрацюючим громадянам, які стоять на обліку в центрі зайнятості та мають право отримувати допомогу, треба бути готовими до значного зниження розміру виплат. Це випливає з законопроекту № 6067 — він розміщений на сайті Верховної Ради.

Зараз непрацюючі громадяни отримують виплати в залежності від трудового стажу. Документ передбачає, що українцям зі страховим стажем 10−15 років розмір виплат буде змінюватися в залежності від тривалості періоду безробіття. Кожні 90 календарних днів вони зменшуватимуться на 10%.

Нагадаємо, облік в центрі зайнятості збільшує трудовий стаж. Раніше міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що деякі з тих, хто отримує допомогу з безробіття, їздять на елітних іномарках.

Фото: https://kowel.rayon.in.ua/

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