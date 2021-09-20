Житній хліб, читальний зал, перший інтернет-магазин, співпраця з Lego: цікаві факти про COOP в Данії

Данська венчурна компанія Coop Invest повідомила про виділення 100 млн данських крон (13,5 млн євро) на інвестиції в стартапи, віддавши перевагу компаніям, що входять в систему споживчої кооперації (СООР).

6 цікавих фактів про групу СООР в Данії

1. Данська група Coop amba складається з трьох підрозділів: Coop Danmark, Coop Bank і Coop Invest.

Coop Danmark — другий найбільший ритейлер Данії з продажу споживчих товарів, в мережу якого входять понад 1200 магазинів по всій країні.

Coop Bank на 100% належить Coop amba, працює з 2003 року і пропонує споживачам роздрібні послуги, такі як кредитування, ведення рахунків, онлайн і мобільний банкінг тощо.

Coop Invest — це інвестиційна компанія, на 100% належить Coop amba, надлишковий капітал якої інвестується в нерухомість, іпотечні облігації, малі та середні компанії, пов'язані з роздрібною торгівлею, пільговими програмами та флагманськими кейсами групи.

2. Історія данського Coop налічує понад 150 років і починається у 1866 році, коли парафіяльний священник міста Тістед Ханс Сонне і деякі жителі міста Тистед заснували перше в Данії споживче товариство. Натхненний першою життєздатною асоціацією кооперативних підприємств в Англії, Ханс Сонне вирішив заснувати подібну в Данії й таким чином поліпшити життя своїх парафіян. Головна мета створення кооперативу полягала в забезпеченні якіснішими товарами та послугами за доступнішими цінами для його членів.

Першим хітом продажів асоціації кооператорів Данії став житній хліб, який і до цього дня залишається основним продуктом, без якого важко уявити данський обідній стіл. Попит на житній хліб був настільки великий, що, згідно із записами в книзі першої споживчої кооперації Данії, відзначено, що половина доходів у перший рік була зароблена саме на продажу житнього хліба. Поряд зі житнім хлібом можна було купити інші предмети першої необхідності: крупу, борошно, а також екзотичніші для святкового столу: каву, цукор і навіть тютюн. Продаж спиртних напоїв була заборонена, оскільки Ханс Сонне та члени кооперативу керувалися так званим принципом здоров'я душі та тіла.

Ханс Сонне

3. Перша споживча кооперація Данії дбала не тільки про хліб насущний, а й про духовний розвиток своїх членів. Важливим завданням стало навчання бідного робітничого класу, який, за словами пастора Сонне, знаходився в моральному занепаді.

Пастор створює інформаційний фонд, куди направляється 2,5% прибутку бізнесу. Гроші йдуть на закупівлю книг і облаштування читального залу. Задовго до відкриття перших публічних бібліотек члени кооперативу могли брати книги у тимчасове користування. Література допомагала читачам перейнятися християнськими цінностями й поліпшити моральність.

Згодом Соор став організовувати дискусії, проводити зустрічі в школах. У 1928 році вийшов перший випуск щомісячного журналу Samvirke, в перекладі з данської — «Співпраця». Сьогодні на сайті COOP Данії можна знайти всі видання Samvirke, починаючи з першого номера.

4. Coop Danmark — одна з перших великих компаній, яка відкрила інтернет-магазин. У 1999 році відкрився Member Store. Товари можна було замовити інтернетом, а забрати й оплатити у місцевому магазині. Пізніше до послуг додалися онлайн-оплата та доставляння додому.

У першому інтернет-магазині спочатку працювало 6 співробітників, і купувати товари могли тільки члени кооперативу. До кінця першого року стало очевидно, що ідея замовлення товарів через інтернет припала до душі членам Соор. З 2001 року в інтернет-магазині можуть робити покупки все данці, а не тільки члени кооперативу. У 2011 році стало можливо заробляти бали за покупки та використовувати їх при замовленні.

Покупки в інтернет-магазині можуть робити також жителі Гренландії т Фарерських островів. Однак товари та послуги доступні за більш вигідними цінами членам кооперативу.

5. Coop Danmark відомий своєю відкритістю до співпраці з іншими компаніями. Наприклад, з липня по жовтень 2021 року проводить спільну кампанію з відомим виробником дитячих конструкторів Lego. Коли член Соор робить покупки на 50 данських крон, він отримує одну спеціальну наліпку. Зібравши певну кількість наліпок, покупець може придбати товар з каталогу Lego зі значною знижкою.

У жовтні 2021 року Coop Danmark починає новий спільний проєкт з відомим меблевим брендом FDB Møbler.

6. У 2017 році Coop Danmark відзначала свій 150-річний ювілей, королева Данії Маргрете віддала данину цій події, особисто відвідавши святковий захід, який відбувся у Копенгагені у Музеї дизайну Данії.

Ювілей COOP провели з акцентом на історію данського суспільства та культури. Кампанія підкреслила цінності, які сягають своїм корінням в данський кооперативний рух: співпраця, відповідальність, освіта, турбота про навколишнє середовище.

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