Вартість опалення та води зросте: кому доведеться платити на 30−70 відсотків більше

У новий опалювальний сезон в Україні має бути значне підвищення тарифів на тепло та гарячу воду, в деяких містах ціни на ці теплоносії виростуть відразу на на 70%, повідомляє ТСН.



Зростання тарифів в Україні не уникнути, так як держава залишила без пільг підприємства, які виробляють тепло, вважає експертка в сфері ЖКГ Христина Ненно. У підсумку вони купують газ за ринковою ціною, тому автоматично збільшується тариф для населення.

«Чернівці вже остаточно прийняли подорожчання на 70%. Одеса взагалі під великим питанням, чи буде у них опалювальний сезон. У Києві остаточно для населення ще не підвищується, але очікується з 2100 до 2400 гривень за одну гігакалорію», — сказала Ненно.

За її словами, в інших регіонах вартість гарячої води та опалення зростуть на третину. А найбільше платити доведеться жителям будинків, в яких немає приладів обліку.

Раніше повідомлялося, що деяким українцям незабаром доведеться платити в два рази більше за газ.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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