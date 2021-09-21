Розраховували на високі доходи: в Раді пояснили, чому при зростанні комуналки зменшується кількість грошей на субсидії

При введенні субсидій, на які зараз в українському бюджеті катастрофічно не вистачає грошей, влада вважала, що вони будуть діяти протягом року або двох. Ця норма вводилася для того, щоб малозабезпечені громадяни не відчули стрибок комунальних тарифів.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.



За словами Третьякової, передбачалося, що рівень доходів населення буде зростати, а необхідність в субсидіях відпаде. Але цього не сталося.



Зараз склалася ситуація, коли тим, хто не може в повному обсязі заплатити за послуги ЖКГ, гроші виділяють з бюджету, тобто з тих податків, які платять інші українці.



«Всього 60% українців (раніше 50%) готові допомагати іншим впоратися зі стрибком вартості ЖКП», — уточнила Третьякова.



Третьякова також зазначила, що на практиці зазвичай не вистачає коштів не тим, хто має найменші доходи.



«Неприпустимо щоб той, хто живе на 20 кв. м і чесно платить податки й послуги ЖКГ, ще й надавав кошти через субсидію людині, яка живе на 100 кв. м. Упираємося в категорію справедливості. Ми не повинні дотувати субсидіями людину, яка живе краще того, хто за все платить, включаючи податки», — зазначила нардеп.

Нагадаємо, в бюджеті на 2022 рік заклали 25 млрд гривень на пільги та субсидії на оплату послуг ЖКГ.



Детально про високі зарплати деяких чиновників, чесний прожитковий мінімум та багато іншого в інтерв'ю з Галиною Третьяковою на сайті «ФАКТІВ».



Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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