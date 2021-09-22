Дві трудові книжки та «подвійна» пенсія: в ПФУ дали важливу пораду українцям, які працювали в декількох організаціях

При виході на пенсію у деяких людей не вистачає трудового стажу, а у когось стаж йшов не тільки за основним місцем, але і там, де людина працювала за сумісництвом. Це стосується багатьох пенсіонерів, чия трудова діяльність припала на часи СРСР та незалежної України.

Люди хотіли б отримувати пенсію з урахуванням заробітків, які вони отримували.

Як бути, якщо у людини було дві «трудові» в різних організаціях? Роз'яснення дає «Пенсійний кур'єр».

Видання наводить лист своєї читачки, яка у 1980-ті роки працювала за основним місцем роботи й додатково підробляла прибиральницею. В обох організаціях жінка мала трудові книжки.

Звертаючись за призначенням пенсії, вона хоче надати в Пенсійний фонд довідки про зарплату як з основного місця роботи, так від організації, де вона працювала прибиральницею.

«Наскільки це можливо?» — запитує читачка.

Заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Галина Мастюгіна відповіла позитивно на запитання читачки.

«Так, можна надавати дві довідки про зарплату за один і той же період, довідка за сумісництвом теж буде враховуватися. При цьому заробіток враховується за будь-які 60 місяців стажу до липня 2000 року і за страховий стаж, починаючи з липня 2000-го», — йдеться у відповіді.

При цьому наголошується, що в довідці дані про заробіток повинні бути вказані на підставі первинних документів.

Для того, щоб врахувати таку довідку, буде проведена перевірка правильності її видачі.

Нагадаємо, в Україні хочуть прийняти закон, в якому визначити умови для дострокового виходу на пенсію. Але чи виграють від цього українці, поки незрозуміло.

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