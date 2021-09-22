З 1 жовтня українці платитимуть за світло по-новому: в Міненерго озвучили деталі

Аукціонний комітет з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на засіданні 22 вересня затвердив примірні договори щодо купівлі-продажу електричної енергії між НАЕК «Енергоатом» і постачальником універсальних послуг, а також між НАЕК «Енергоатом» і оператором систем розподілу — для компенсації технологічних витрат електричної енергії на розподіл. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Також було затверджено форми додаткових угод до таких договорів, у яких прописано порядок купівлі-продажу електричної енергії, і дії сторін у разі тимчасового призупинення або зменшення продажу (відпуску) електричної енергії тощо.

Перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко назвав це рішення остаточним етапом нормативної підготовки до запуску фінансової моделі ПСО з 1 жовтня цього року.

«Ми узгодили деталі нових договорів купівлі-продажу з НАЕК „Енергоатом“, постачальниками універсальних послуг та ОСР, щоб забезпечити стабільне і надійне електропостачання населенню в умовах роботи нового механізму ПСО», — наголосив Юрій Власенко.

PSO для населення (спеціальні обов’язки учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії) — механізм покладання спеціальних зобов'язань з постачання електроенергії для потреб населення. Передбачає надання субсидій для постачальників електроенергії для населення — постачальників універсальних послуг.

В уряді вважають, що запровадження моделі ПСО забезпечить зниження тарифів на електроенергію для населення з 1 жовтня 2021 року. Зниження відбудеться для 80% побутових споживачів. Втім, експерти вважають, що уникнути підвищення тарифів все-одно не вийде.

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