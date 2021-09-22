З 1 січня ФОПи платитимуть більше: на скільки зростуть ЄСВ та єдиний податок

У 2022 році мінімальна зарплата в Україні виросте до 6500 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — до 2481 гривні. Відповідно, в т. ч. виростуть податки для підприємців.

Так, згідно з розрахунками журналістів 24 каналу, єдиний податок фізичних осіб-підприємців I групи з 1 січня 2022 року становитиме 248,10 гривень (10% від прожиткового мінімуму на 1 січня), для II групи ФОП — 1300 гривень (20% від мінімальної зарплати на 1 січня), для III групи — 5% від доходу або 3% + ПДВ.

Що стосується єдиного соціального внеску (ЄСВ), то він для всіх груп ФОП складе 1430 гривень (тобто 22% від мінімальної зарплати), а з 1 жовтня зросте до 1474 гривень.

Нагадаємо, раніше в КМ оприлюднили ініціативу про штрафи для «ФОПів» за допуск співробітників до роботи без договору або при оформленні їх на неповний робочий день при фактичній зайнятості з ранку до вечора. Штрафи передбачаються також за виплати зарплат без нарахування єдиного соцвнеску (ЄСВ).

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