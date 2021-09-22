МВФ «дотис» Кабмін: стало відомо, чому відчутного підвищення зарплат і пенсій у 2022 році не буде

У проекті держбюджету на 2022 рік уряд пішов на кардинальний крок: розмір мінімальної зарплати фактично заморозили, у витратах на пенсії не передбачили обіцяну індексацію, а гроші на субсидії урізали. Про це пише «Обозреватель» .

Автор матеріалу звертає увагу на те, що міністр фінансів Сергій Марченко на питання депутатів, чому ж зростання інфляції в рази обжене темпи зростання мінімалки, відповів коротко, мовляв, все цифри уважно прораховані і збалансовані. Справжня ж причина «бюджету урізання», виявляється, — це місія МВФ, яка розпочала свою роботу в Україні.

Щоб отримати гроші, Кабмін вирішив піти на поступки кредитору і не став відчутно підвищувати соціальні стандарти. І це за умови, коли за їхніми ж прогнозами ціни в наступному році виростуть на 6,2%.

У той же час зарплату у 2022-му підвищать всього на 200 гривень.

При цьому неофіційно і в Кабміні, і в експертному середовищі говорять: бюджет писався під пильною увагою кредиторів. Грошей до кінця року не вистачить, якщо не буде кредиту. Тому доводиться йти на поступки МВФ.

І хоча раніше і в Кабміні, і в монобольшості розповідали про майбутню реформу прожиткового мінімуму, зростання зарплат і пенсій, в головному фінансовому документі прописали зовсім інші цифри. Ні високих зарплат, ні відчутного підвищення пенсій не буде. Зате є шанс отримати черговий кредит.

«У 2022 році ціни в Україні виростуть на 7,3%, а мінімальна зарплата всього на 3%. У такій ситуації мова йде навіть не про „заморожування“ соцстандартів. Ті, хто живе з мінімальною зарплатою, а це в першу чергу бюджетники, стануть значно біднішими», — наголошується в статті.

Більш того, щоб догодити кредитору, в Кабміні:

не передбачили витрати на індексацію пенсій (в липні і грудні);

не передбачили підвищення витрат на субсидії в умовах, коли очікується зростання тарифів.

Простіше кажучи: бідні стануть ще біднішими, а підтримувати, судячи з усього, будуть тих же кредиторів. Погашення та обслуговування державного боргу — головна стаття витрат. На це витратять 4 з 10 зароблених гривень.

Пощастило тільки військовим на Донбасі, які мають право на безкоштовні квартири.

«Серед позитивів — передбачили 5 млрд грн на квартири учасникам АТО, а їх 4 тис. В черзі», — цитує видання колишнього міністра соцполітики Андрія Реву.

За його оцінками, в 2022 році на субсидії знадобиться мінімум 55 млрд грн, але виділити зможуть тільки 38 млрд. А закладених на пенсії засобів (200,8 млрд з бюджету) фактично не вистачить на індексацію і перерахунок виплат військовим.

І поки Кабмін на догоду МВФ урізує соціальні стандарти замість того, щоб виводити 500 млрд грн зарплат з тіні, скорочувати контрабанду і знищувати схеми ухилення від сплати податків, повністю фінансуватися буде тільки одна стаття витрат — на обслуговування і погашення кредитів.

Як показав досвід 2017 го, при двократне підвищення мінімалки різко зросли надходження до бюджетів усіх рівнів, скоротився дефіцит Пенсійного фонду, зменшився рівень бідності, скоротився обсяг тіньових зарплат. МВФ же в першу чергу зацікавлений не в добробуті українців, а в платоспроможності держави.

Нагадаємо, в Пенсійному фонді дали важливий рада українцям, які працювали в декількох організаціях.

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