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Гроші

Отримання спадщини: хто має право на субсидію

14:20 23 вересня 2021
оформлення документів

Після посилення вимог до одержувачів субсидії багато хто був стурбований з приводу ризиків втратити компенсації через успадкований будинок або квартиру. Юристи заспокоюють, що можна спокійно вступати у спадок, такі випадки передбачені в законі і субсидії не загрожують.

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Відповідно до прийнятих норм, при призначенні субсидій не враховуються житлові приміщення у спільній частковій/сумісній власності (або розташовані в сільській місцевості) і отримані у спадок. Таким чином, без ризику для субсидії можна успадкувати частину будинку або квартири в місті, або нерухомість в сільській місцевості.

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Нагадаємо, раніше були введені правила, що на субсидію не можуть претендувати власники квартир площею понад 130 кв. м або будинків площею понад 230 квадратів. А юристи роз'яснили, за який період потрібно подавати декларацію про доходи, якщо субсидія оформляється вперше.

У Раді були змушені визнати, що всупереч розрахункам рівень доходів населення не зростає, і потреба в субсидіях не зменшується.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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