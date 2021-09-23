Як розрахувати субсидію: роз'яснення Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики пояснили українцям, які нормативи використовуються при розрахунку субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Відповідно до роз’яснення, опублікованого у Facebook міністерства, субсидія призначається, виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, які встановлено постановою Уряду від 06.08.2014 № 409 (зі змінами).

Зокрема, соціальна норма житла для оплати житлової послуги — послуги з управління багатоквартирним будинком і витрат на управління багатоквартирним будинком складає 13,65 кв. метра загальної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.

Для оплати комунальних послуг — послуг з постачання теплової енергії для потреб централізованого або автономного опалення, з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення незалежно від джерела та виду енергії ця норма складає 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.

Якщо в установленому порядку здійснено відключення споживачів від централізованого опалення (теплопостачання) і громадяни для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади, для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення.

А в разі використання для обігріву житлових приміщень індивідуальних електроопалювальних установок, введених в експлуатацію в установленому порядку, що підтверджується документально, під час розрахунку розміру житлової субсидії в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення та соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для побутових потреб.

Нагадаємо, що призначення субсидії можна перевірити онлайн.

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