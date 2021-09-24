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«Досить заповнити заявку»: пенсію і субсидію в Україні можна буде оформити через «Дію»

9:55 24 вересня 2021
Пенсіонер

В Україні значно спростився процес оформлення субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. У четвер, 22 вересня, Кабмін прийняв рішення, що тепер для цього можна скористатися додатком для смартфонів «Дія», повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Для оформлення пенсії або субсидії достатньо заповнити заявку на сайті Мінсоцполітики: https://subsidii.mlsp.gov.ua/

Алгоритмї:

  • реєструєтеся за допомогою електронного підпису (КЕП) або BankID;
  • заповнюєте заяву про призначення cубсідіі;
  • вказуєте банк, через який її отримаєте;
  • заповнюєте декларацію про доходи та витрати;
  • перевіряєте дані та подаєте документ.

У додатку «Дія» можна оформити субсидії, пенсії, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та звернення за соціальними послугами.

Раніше повідомлялося, що можна самостійно розрахувати субсидію без звернення до соціальних служб. Нагадаємо, онлайн діє також сервіс для перевірки того, чи призначена субсидія.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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