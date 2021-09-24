Шмигаль розповів в Раді, що буде з тарифами та субсидіями

Уряд буде наполягати, щоб тарифи на тепло і гарячу воду не змінювалися. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в п'ятницю, 24 вересня, під час виступу у Верховній Раді.

«Тарифи на газ для населення незмінні. У травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на весь рік складає менш ніж 8 грн. Незалежно від коливань ціни на біржах чи хабах, ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, тобто до кінця квітня 2022 року», — підкреслив Шмигаль.

Він також зазначив, що тарифи на тепло і гарячу воду встановлює місцева влада.

«Ми забезпечили всі умови, аби підвищення тарифів не відбулося, і будемо на цьому наполягати. Державна компанія „Нафтогаз“ пропонує трирічний контракт по 7,42 грн за куб газу для цього опалювального сезону. Ця ціна так само не буде збільшуватися і не залежить від ситуації на біржах», — сказав Шмигаль.

За його словами, субсидії в цьому опалювальному сезоні отримають близько 3 млн домогосподарств.

«Уряд разом з народними депутатами запропонував додатково в цьому році виділити 12 млрд грн на програму субсидій», — сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, З 1 жовтня українці зможуть менше платити за електроенергію.



Раніше повідомлялося, чому при зростанні тарифів зменшується розмір субсидії.

Фото: КМУ

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