Українців не будуть карати за прострочення платежів по кредиту: кого це стосується

З вересня цього року не застосовуватимуться заходи за прострочення платежів по кредиту для тих, хто постраждав від збройної агресії РФ на сході України та від тимчасової окупації АР Крим. Про це повідомляє сайт «Безоплатна правова допомога».

Вступили в силу зміни до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо звільнення деяких категорій внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов'язань за кредитними договорами та договорами позики".

Цей документ стосується тільки кредитних договорів і договорів позики, які укладені до 20 лютого 2014 з внутрішньо переміщеними особами з АР Крим та Севастополя, і до 14 квітня 2014 року — для договорів з ВПО з Донецької та Луганської областей, при відсутності прострочення виплат за такими договорами станом на 20 лютого 2014 і 14 квітня 2014 відповідно.

Для таких кредитів забороняться нарахування неустойки: штрафу або пені. Причому громадянину, який отримав таке звільнення від наслідків невиконання зобов'язань не можуть відмовити в наданні нового кредиту або позики.

Нагадаємо, українцям збираються спростити доступ до кредитної історії — це допоможе запобігти діям шахраїв.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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