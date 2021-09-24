Хто має право на отримання субсидії: в Мінсоцполітики показали розрахунки

Отримати субсидії на житлово-комунальні послуги, які тепер оформляються також онлайн, можуть сім'ї, в яких плата за житлово-комунальні послуги більше, ніж певний для них обов'язковий платіж. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

До кінця дії карантину обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї та залежить тільки від доходів сім'ї:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2021 складає 2189 грн.);

складає 2189 грн.); отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Потім розраховується розмір обов'язкової частки платежу: отриманий відсоток множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Раніше повідомлялося, які нормативи необхідно використовувати для самостійного розрахунку субсидії. Наявність субсидії можна перевірити онлайн.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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