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На вихідних операції у додатку «ПриватБанку» будуть недоступні: кому доведеться відкласти платежі

21:58 24 вересня 2021
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Клієнти «ПриватБанку» в ніч на 25 та 26 вересня не зможуть проводити операції у додатку «Приват24». Про це попередили у фінансовій установі.

Згідно з інформацією банку, програма не буде працювати з 22:00 24 вересня по 5:00 25 вересня та з 22:00 25 вересня до 6:00 26 вересня.

Йдеться про операції у старому «Приват24 для бізнесу», а також ряду операцій у новому (Центр повідомлень, Гарантовані платежі, Обмін валют, платежі між картами, по Україні, в іноземній валюті).

Повідомляється, що перебої пов'язані з технічними роботами, які будуть проводити у нічний час, щоб зменшити незручності для користувачів.

Раніше у фінустанові оптимізували процесинг банку. Тоді клієнти не могли зняти готівку в банкоматах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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