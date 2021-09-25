В Україні з 1 жовтня для споживачів вводиться новий тариф на газ: скільки доведеться платити щомісяця

В Україні 1 жовтня зміняться тарифи на комунальні послуги. У компанії «Нафтогаз» вводять новий тариф «Комфортний сезон» для споживачів.

Цей тарифний план буде діяти з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Ціна газу при такому тарифі складе 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості розподілу (доставки).

У повідомленні компанії наголошується, що ціна нового тарифу зафіксована на весь опалювальний сезон. Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта — відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону. Протягом семи місяців клієнт платить рівномірними частинами, а саме — 1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Перейти на тариф «Комфортний сезон» можна в особистому кабінеті споживача, подавши заявку. Клієнти компанії можуть отримати додаткову знижку в 1% в наступному місяці, якщо будуть оплачувати рахунки за блакитне паливо до 15 числа.

Як писали «ФАКТИ», в новий опалювальний сезон в Україні має бути значне підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, в деяких містах ціни на ці теплоносії виростуть відразу на 70%.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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