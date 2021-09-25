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У Міносвіти зробили важливу заяву щодо зарплат вчителів під час карантину

10:44 25 вересня 2021
Сергій Шкарлет

Вчителям під час карантину через епідемію COVID-19 не будуть урізати зарплати. Про це заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в Маріуполі, повідомляє Міністерство освіти і науки України в Facebook.

«Чомусь педагоги побоюються зменшення або урізання. Тому хочу наголосити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена при дистанційному викладанні», — зазначив Шкарлет.

Міністр також зазначив, що питання виплати заробітних плат нормоване в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН та Профспілкою працівників освіти і науки.

Як писали «ФАКТИ», в червні напередодні Дня медичного працівника президент України Володимир Зеленський привітав медиків зі святом і підписав указ про збільшення зарплат для медичного персоналу та лікарів.

Фото: МОЗ України

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