Стало відомо, кому з пенсіонерів розмір виплат збільшили в три рази

В Україні існує величезний розрив між пенсіями суддів та пенсіями звичайних громадян. І він продовжує збільшуватися.

За даними Пенсійного фонду, пенсії суддів з липня 2018 року підняли більш ніж в 3 рази — з 25,4 до 83,2 тис. грн. У звичайних українських пенсіонерів за три повних роки виплата зросла лише на 1 216 грн.

Крім того, для виходу на пенсію різні вимоги до стажу у суддів та простих українців.

Щоб оформити пенсію за віком після закінчення пенсійної реформи українці повинні мати як мінімум 35 років стажу. За кожен додатково відпрацьований рік пенсіонер отримує всього 1% прожиткового мінімуму, зараз це 18,5 гривень.

Суддя, заробіток якого в кілька разів вище середнього, може претендувати на пенсію в 90% від свого заробітку.

І щоб вийти на пенсію, судді потрібно мати 20 років стажу. Тоді його виплата становитиме 50% від зарплати того, хто зараз займає таку ж посаду.

За кожен рік додаткового стажу суддя отримає ще 2% від зарплати до пенсії.

Раніше повідомлялося, як домогтися виплат при втраті Пенсійним фондом частини даних про трудовий стаж.

Нагадаємо, зараз більшість послуг Пенсійного фонду можна отримати в електронній формі через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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