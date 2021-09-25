Тарифи на тепло і гарячу воду не втримати: на скільки місцева влада підніме плату

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підстав для підвищень тарифів на тепло і гарячу воду немає. Але місцева влада стверджує, що в чинних цінах закладено старий тариф на блакитне паливо в розмірі близько 4 грн за куб, тому без компенсацій обійтися без подорожчання не вдасться, пише OBOZREVATEL.

За словами прем'єра, уряд продає газ підприємствам, які генерують і постачають комунальні послуги українцям, по 7,96 грн за кубометр, що значно нижче ринкової ціни. І це, впевнений Шмигаль, дозволить не переглядати ціни.

У той же час, експерт аналітичного центру Асоціації міст України Олег Гарник повідомив, що в чинних тарифах закладено вартість кубометра газу в близько 4 грн. Тобто зараз українцям пропонують гарячу воду за ціною, яка компенсує ціну на газ в 4 грн, а купувати блакитне паливо підприємства можуть за ціною майже в два рази вищою — 7,96 грн.

«Якщо раніше розподіл коштував 60 копійок, а зараз 2−2,5 грн — це вплине на тариф. Тому до вартості газу ми додаємо ще послуги з розподілу», — каже Гарник.

Неофіційно в Кабміні кажуть: грошей на підтримку міст для того, щоб вони могли утримувати низькі ціни на комунальні послуги, немає. Місцеві бюджети можуть самі шукати на це ресурс. Більш того, в рамках децентралізації передбачався механізм рівняння: багаті міста повинні були субсидувати бідні. Зараз же місцева влада вимагає від Кабміну надати компенсацію для того, щоб утримати ціни на опалення і гарячу воду. В результаті, тарифи можуть злетіти на 40%.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в новий опалювальний сезон в Україні має бути значне підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, в деяких містах ціни на ці теплоносії виростуть відразу на 70%.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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