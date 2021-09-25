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Карантин в Україні: що буде з зарплатами вчителів

16:49 25 вересня 2021
школа

Якщо в школі не знайдеться достатньої кількості вакцинованих вчителів, то відповідно до нових карантинних правил навчальному закладу доведеться перейти на дистанційну роботу. При цьому ні скорочувати, ні тим більше позбавляти зарплати педагогів не допускається. З таким роз'ясненням виступив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Останнім часом МОЗ бачить підвищення інтересу до вакцинації, в тому числі і серед педагогічних працівників. У Міносвіти таку активність вітають, але вважають, що педагоги повинні щепитися не через страх залишитися без зарплати.

«Чомусь педагоги побоюються зменшення або урізання зарплати. Хочу підкреслити ще раз: вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена при дистанційному викладанні. Питання виплати заробітних плат унормоване в Кодексі законів про працю та в галузевій угоді між МОН та профспілкою працівників освіти і науки», — заявив Шкарлет.

Нагадаємо, в «жовтій» карантинній зоні, куди Україна перейшла з 23 вересня, від шкіл потрібно, щоб не менше 80% вчителів і персоналу почали курс вакцинації проти COVID-19 (отримали хоча б першу дозу вакцини).

фото https://ua.depositphotos.com/

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