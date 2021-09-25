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Гроші

Деяким українцям збільшать пенсію на 1600 гривень: кого стосується

20:58 25 вересня 2021
пенсіонери

У державному бюджеті на 2022 рік, вже розглянутому, але ще не затвердженому Радою, передбачено кілька переглядів пенсій в наступному році. Крім березневої індексації пенсій змінюватимуться пенсії, прив'язані до прожиткового мінімуму.

Мінімальна пенсія в Україні з 1 липня 2022 року підвищиться з 1934 до 2027 грн, а з 1 грудня — до 2093 грн. В цілому за рік різниця складе 159 грн.

За такою ж формулою буде змінюватися і максимальна пенсія, яка становить десять прожиткових мінімумів для непрацездатних. З 19340 грн на початку року максимальна пенсія збільшиться в грудні до 20930 грн або на 1590 грн.

Таким чином, підвищення в майже 1600 гривень торкнеться тих, хто отримує максимальну пенсію. Це ті пенсіонери, які заробили більше 35 років стажу, були працевлаштовані легально і отримували «білу» зарплату в розмірі близько 55 тисяч гривень. Крім того, особливу систему пенсій повернули собі судді, звернувшись до Конституційного суду, і у них забезпечення може бути в рази вищим за ту суму, що в законі вказана як максимальна.

Нагадаємо, колишній віце-прем'єр-міністр Павло Розенко констатував, що на зростання пенсій особливо розраховувати не варто, оскільки немає коштів навіть для виплат за зобов'язаннями, і Пенсійному фонду доводиться брати позики у Держказначейства. З тієї ж причини розтягуються в часі перегляди розміру надбавок до пенсій найстаршим пенсіонерам.

Демограф Людмила Черенько впевнена, що навіть при найбільш оптимістичному сценарії в 2022 році рівень бідності вдасться хіба що заморозити, тобто він не буде рости, але і зниження відсотка бідних не буде.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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