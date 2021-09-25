«Червона» зона карантину: які нормативи чекають українців при призначенні субсидій

У Мінсоцполітики роз'яснили, як рахуватимуть житлові субсидії, якщо якийсь з регіонів перейде з «жовтої» в «червону» зону карантину. Ще раніше було вирішено, що якщо такий перехід відбудеться після 1 жовтня, тобто після початку опалювального сезону, то будуть застосовувати підвищені на 50% нормативи на послуги ЖКГ (газ, водопостачання, електроенергія, утримання житла і вивезення відходів). При цьому звертатися в Мінсоцполітики немає потреби, субсидію перерахують автоматично.

Поки ж субсидії на житлово-комунальні послуги, рахуватимуться за такими нормативами:

витрати з управління житлом — 13,65 кв. м загальної площі на людину і додатково 35,22 кв. м на домогосподарство;

на опалення — 13,65 кв. м опалювальної площі на людину і додатково 35,22 кв. м на домогосподарство.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив, що в напрямку «червоної» карантинної зони рухаються Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області. За абсолютними цифрами захворюваності високі показники в Києві і Харкові, але при розрахунку на 100 тисяч населення — попереду західні регіони.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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