Зарплати українських лікарів виростуть: на скільки і як формується виплата

У державному бюджеті на 2022 рік заклали підвищення зарплат медичним працівникам. Як і було обіцяно, мінімальну зарплату лікаря хочуть встановити на рівні 20 тис. гривень, а середньому медперсоналу (медсестри, фельдшери) будуть платити не менше 13,5 тис. гривень.

За словами міністра охорони здоров'я, в зв'язку з такими планами на програму медичних гарантій заклали додаткові 33,8 млрд грн.

При цьому експерти поки не поспішають радіти підвищенню зарплат лікарів — держбюджет ще не затверджено. Крім того, як звернув увагу економіст Павло Кухта в ефірі «Україна 24», підвищені виплати, про які згадується в бюджеті, — це, грубо кажучи, все фінансування Національної служби здоров'я, розділене на загальне число лікарів. На рівні конкретної лікарні зарплати можуть бути абсолютно іншими. Крім того, за особливою системою визначаються зарплати в спеціалізованих лікарнях, наприклад, тих, що знаходяться у віданні НАН України.

«Зарплату лікарів визначають в основному самі лікарні, вони контрактуються Національною службою здоров'я України, вона їм платить за послуги… Виходячи з цього, визначають зарплати лікарів, — уточнив Кухта. — Фактично, маємо приблизний розрахунок Міністерства фінансів, виходячи з того, скільки лікарів і який бюджет заклали в Національну службу… Подивимося, як воно буде, чи буде там реально 20 тисяч».

Нагадаємо, незважаючи на розпорядження про підвищення зарплат лікарів, в реальності все було не так райдужно. Так, в серпні медики у Львівській області оголосили голодування, оскільки не отримували зарплату з квітня 2021 року. Медпрацівники вимагали не тільки належної зарплати, але і компенсації за несвоєчасну виплату.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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