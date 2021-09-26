Газ, тепло і гаряча вода подорожчають з 1 жовтня: на скільки зростуть тарифи

У новому опалювальному сезоні, як і обіцяли експерти галузі, споживачам не вдасться уникнути зростання тарифів на газ, опалення, гарячу воду. За оцінками президента «Української організації захисту споживачів послуг», тепло буде дорожчати нерівномірно, багато що буде залежати від регіону, але потрібно готуватися до 30-відсоткового підвищення вартості.

Тарифи на газ

Розцінки на жовтень газопостачальні компанії повинні оприлюднити за п'ять днів до початку місяця. Поки відомо, що ряд газопостачальників підвищують місячні тарифи. Так, Житомирська обласна енергопостачальна компанія підняла плату з 13,4 до 13,5 грн за кубометр; ТАС Енергія — з 20,96 до 31,06 грн/кубометр.

Є винятки із загальної тенденції. Так, «Енерджі Трейд Груп» встановила в жовтні тариф 7,97 грн/кубометр замість вересневого 8,94 грн / куб.

При цьому річний тариф в основному залишається фіксованим, привчаючи споживачів до думки, що оплата за рік буде більш вигідною. «Нафтогаз України» обіцяє, що в нинішньому опалювальному сезоні буде продавати газ населенню по 7,96 грн/куб, як і в річному тарифі.

Зростання ціни на газ призводить до ефекту доміно, і слідом за блакитним паливом дорожчають опалення і гаряче водопостачання.

Опалення

У тарифі на тепло газ становить приблизно до 80% собівартості. А тому разом з подорожчанням газу з 1 жовтня підвищаться і тарифи на опалення. Очікується, що вартість однієї гігакалорії тепла складе 2151,77−2433,90 грн (зараз — 1616,48 грн за Гкал).

Гаряча вода

Гаряча вода в ряді регіонів вже подорожчала до 200 грн за кубометр. Але очікується, що з 1 жовтня середній по Україні тариф на гарячу воду складе 109,55−122,17 грн за куб.

Електроенергія

З 1 жовтня повернеться градація розцінок на електроенергію в залежності від обсягу споживання. Економні сім'ї, які споживають до 250 кВт-год, будуть платити по 1,44 грн/кВт-год. Решта — по 1,68 грн за кВт-год.

Нагадаємо, колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко підрахував, що з початком опалювального сезону суми за опалення в середній квартирі 60 кв. м виростуть на 1500 грн в порівнянні з минулим сезоном.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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