З 1 жовтня знизиться тариф на світло: хто з українців буде платити менше

З 1 жовтня 2021 року в Україні вводяться в дію нові тарифи на електроенергію. У Кабміні назвали цей процес зниженням цін, але економісти попереджають, що суми в квитанціях можуть виявитися вищими, ніж були рік том .

11 серпня було прийнято постанову КМУ про відмову від єдиного тарифу та повернення тарифу для економних. Домогосподарства, які витрачають не більше 250 кіловат-годин на місяць, платитимуть 1,44 грн за кіловат-годину, решта — за колишнім тарифом 1,68 грн за кіловат-годину.

Незважаючи на введення заохочення для економних споживачів, розрахунки показують, що новий тариф зовсім не такий вигідний, як той, що діяв до 31 грудня 2020 року.

Свої розрахунки навів економічний експерт Віктор Скаршевський. Для сімей, що витрачали в місяць 250 кВт-год, більш вигідним був тариф 2020 року, коли пільга в будь-якому випадку поширювалася на перші 100 кВт-год, незалежно від того, скільки ще зверху «накрутив» лічильник.

Так, в 2020 році, використовуючи пільговий тариф, за 250 кВт-год доводилося щомісяця платити 342 гривні. З січня 2021 року пільга була скасована, і плата підвищилася. З жовтня 2021 року, незважаючи на заявлений пільговий тариф, середній сім'ї платити доведеться 360 грн за 250 кВт-година, тобто на 5% більше в порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, в НБУ визнають, що тарифи на електроенергію поки далекі від економічно обґрунтованих, тобто, в 2022—2023 роках світло буде дорожчати, і темпи зростання цін на електроенергію стануть одними з найвищих компонентів інфляції.

А незалежний експерт, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський нагадав, що зафіксовані лише тарифи для населення, а ось підприємствам за електроенергію доведеться платити за ринковими цінами. Це неминуче призведе до підвищення цін на товари.

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