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Накопичувальна пенсія: що чекає всіх працюючих українців молодше 50 років

11:53 26 вересня 2021
Пенсії в Україні

В Україні триває пенсійна реформа. Країна поступово переходить на накопичувальну пенсійну систему, пише Соцпортал.

За інформацією міністра соціальної політики Марини Лазебної, внески для накопичувальної пенсії становитимуть 2% від роботодавця і 2% від працівника (але може бути 1% і 1%). У Мінсоцполітики наполягають, щоб це відбувалося за рахунок зменшення існуючих податків і зборів.

Так, планується запровадження обов'язкових накопичень для всіх працюючих українців молодше 50 років, і добровільні накопичення для тих, кому більше 50 років. Гроші з накопичень планують вкладати в пенсійні фонди — недержавні або державні.

При цьому передбачено кілька способів отримання виплат з накопичень. Базовий — це щомісячна виплата протягом десяти років. Крім того, можливий одноразовий платіж або довічні виплати.

Як писали «ФАКТИ», раніше економіст Олег Пендзин заявив, що впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні не матиме сенсу через слабкість вітчизняної економіки. Він послався на аналогічний досвід країн зі слабкими економіками. Про ризики передчасного запровадження накопичувальної пенсійної системи попереджав і експерт з соціальних питань Андрій Павловський.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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