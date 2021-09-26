Як відрізнити справжню 200-гривневу купюру від фальшивої: відеоінструкція НБУ

Національний банк, який раніше констатував збільшення кількості фальшивих гривневих купюр в зв'язку з пандемією, роз'яснив українцям, як визначити, справжня чи отримана вами купюра в 200 гривень.

У Facebook державного регулятора з'явилася детальна відеоінструкція «Як визначити підробні купюри».

1. Ретельно обмацайте купюру — вона повинна бути рельєфною.

2. Подивіться на купюру проти світла. Ви повинні чітко побачити портрет Лесі Українки, графічний знак гривні, напис «200 грн», герб України і позначення номіналу «200».

3. Змініть кут, під яким ви дивитеся на банкноту. В цьому випадку номінал купюри в лівому нижньому кутку змінить колір на оливково-зелений (з з малиново-фіолетового).

Здати фальшиві купюри можна здати в будь-якому відділенні банку, проте їх вилучають з обігу без повернення вартості.

Нагадаємо, раніше в Telegram виявили канал, який торгує підробленими гривнями. Однак в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіціі «ФАКТАМ» відзначили, що хоча подібних каналів і спільнот в інтернеті чимало, далеко не всі вони — справжні фальшивомонетники.

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