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З 1 жовтня споживачам газу влаштують «Комфортний сезон»: «Нафтогаз» роз'яснив, як перейти на новий тариф

9:21 27 вересня 2021
З 1 жовтня споживачам газу влаштують «Комфортний сезон»: «Нафтогаз» роз&#39;яснив, як перейти на новий тариф

З 1 жовтня 2021 року «Нафтогаз України» вводить новий тарифний план «Комфортний сезон», який може замінити «Фіксований». У своєму Facebook газопостачальник роз'яснив, як здійснити перехід на новий тариф.

Так, спочатку споживачеві потрібно переключитися з «Річного» тарифу, який діє тільки до 30 листопада, на «Фіксований» тариф, після чого подати заявку на підключення до нового.

«Для того, щоб перейти на ТП» Комфортний сезон" з ТП «Річний», спочатку необхідно переключитися на ТП «Фіксований» і вже після цього Ви зможете подати заяву на підключення до ТП «Комфортний сезон», який вже почне свою дію з 1 жовтня", — йдеться в повідомленні.

Подати заявку можна в особистому кабінеті споживача.

Такі клієнти зможуть отримати додаткову знижку в 1% в наступному місяці, якщо будуть оплачувати рахунки за блакитне паливо до 15 числа.

Тарифний план «Комфортний сезон» буде діяти з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Ціна газу при такому тарифі складе 7,96 грн за куб. м з ПДВ без вартості розподілу (доставки).

Нагадаємо, раніше в «Нафтогазі» роз'яснили, як заплатити за газ, не чекаючи платіжки.

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