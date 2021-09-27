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Гроші

Оприлюднено ціни на газ для населення в жовтні: у кого найнижчі тарифи (повний список постачальників)

13:02 27 вересня 2021
Транспортування газу

Газопостачальні компанії вже ознайомили споживачів з цінами на «блакитне паливо» на жовтень 2021 року. Як повідомляє ГазПравда, в залежності від компанії, річна, фіксована ціна «блакитного палива» у жовтні коливатиметься від 7,80 до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували Агросинтез Трейдінг (7,80 грн за кубометр), Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за кубометр), Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за кубометр), а також Газопостачальна компанія Нафтогаз України (7,96 грн за кубометр).

Найвищі ж цінники на газ — 13,5 грн за куб — встановили Чернівецька обласна енергопостачальна компанія, Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія.

Нагадаємо, що «Нафтогаз України» з 1 жовтня вводить новий тарифний план «Комфортний сезон», який може замінити «Фіксований».

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