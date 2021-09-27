У «Приват24» масштабний збій: названа причина

У понеділок, 27 вересня, користувачі зіткнулися з проблемами в роботі мобільного додатка Приват24, який недавно зробив паузу в прийомі платежів. Це стало зрозуміло з численних коментарів у Facebooк «ПриватБанку».

«На жаль, зараз деякі з наших клієнтів стикаються з тимчасовими технічними збоями при авторизації та вході у Приват24. Наші фахівці говорять, що проблему найближчим часом буде ліквідовано. Просимо вибачення у клієнтів за незручності, пов"язані з ситуацією», — написав прес-секретар Приватбанку Олег Серга в своєму Facebook.

Пізніше він додав: «Тимчасовий технічний збій з авторизацією та входом у Приват24 ліквідовано. Дякуємо нашим клієнтам за розуміння та терпіння!«

Раніше в один з вихідних днів перестали працювати всі карти Приватбанку, а також мережа банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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