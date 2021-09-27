Субсидії на опалювальний сезон: як розрахувати та де перевірити призначення соцвиплати

Субсидії на опалювальний сезон можна не тільки перевірити онлайн, але й самостійно розрахувати — для цього використовуються єдині для всієї України соціальні норми житла та нормативи споживання житлово-комунальних послуг.

Соціальна норма житла для оплати жилої послуги -13,65 кв. метра загальної площі на одну людину, а також додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.

Така ж норма діє для оплати комунальних послуг — постачання теплової енергії для потреб централізованого або автономного опалення, з постачання та розподілу природного газу або постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення незалежно від джерела та виду енергії.

Якщо споживачі законно відключилися від централізованого опалення (теплопостачання) та використовують для обігріву приміщень побутові електроприлади, для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон використовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення.

При застосуванні для обігріву житлових приміщень індивідуальних електроопалювальних установок, які введені в експлуатацію в установленому порядку, при розрахунку розміру житлової субсидії в опалювальний сезон використовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення, а також соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для побутових потреб.

Перевірити, чи призначена субсидія, можна в режимі онлайн на сайті https://subsidii.ioc.gov.ua/

Для отримання інформації про субсидії в онлайн-формі потрібно:

• вибрати область;

• вибрати назву населеного пункту;

• вказати вулицю, номера будинку та квартири;

• підтвердити, що користувач — людина, а не робот.

В результаті буде виведено інформацію про стан субсидії в домогосподарстві з даних Єдиного державного реєстру Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, стало відомо, кому з українців доведеться платити за електроенергію вдвічі більше, ніж у минулу зиму.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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