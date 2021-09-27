Субсидії на опалювальний сезон: за який період та які доходи пенсіонерів враховують

В Україні субсидія призначається виходячи з єдиних для всієї країни соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг.

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов'язкового платежу.

Субсидія = плата за ЖКП в межах норм та нормативів — обов'язковий платіж.

Знаючи дохід сім'ї, а також членів сім'ї, можна самостійно розрахувати розмір обов'язкового платежу та орієнтовний розмір субсидії.

Допомога від держави розраховується окремо на опалювальний та неопалювальний сезон, нагадали в Мінсоцполітики.

При розрахунку житлових субсидій враховуються доходи громадян за два квартали. Для пенсіонерів береться один місяць.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються у розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Якщо ж житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, то доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

У разі призначення житлової субсидії не з початку будь-якого сезону (опалювального чи неопалювального), враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попереднього місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Нагадаємо, зараз призначення субсидії вже можна перевірити онлайн.

Але не всім українцям, хто звернувся за субсидією, обов'язково призначать державну допомогу. Є такі, хто опиниться без допомоги під час опалювального сезону.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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