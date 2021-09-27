Дедлайн — 30 вересня: які податки українцям потрібно терміново заплатити

Четвер, 30 вересня, — останній термін сплати до українського бюджету податків за серпень поточного року.

У Центральному міжрегіональному управлінні ДПС по роботі з великими платниками податків нагадали, що до 30 вересня включно потрібно сплатити:

Рентну плату за:

-користування надрами при видобутку вуглеводневої сировини.

-користування радіочастотним ресурсом України;

-транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

-транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

Крім того, термін сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності. Це не стосується плати за землю для громадян.

Також 30 вересня — дата сплати податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

- відсотків на поточний або депозитний банківський рахунок;

- відсотків на вклади члена кредитної спілки.

До останнього дня вересня треба перерахувати до бюджету податок на додану вартість та акцизний податок.

Крім того, потрібно подати до податкової звіт про контрольовані операції 2020 року та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній 2020 року.

Нагадаємо, в Україні 1 вересня стартувала «податкова амністія». Про те, кого вона стосується, в матеріалі «ФАКТІВ».

фото https://cvp.tax.gov.ua/

223

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter