Правила індексації пенсій змінили: чого чекати українцям з 1 жовтня

З 1 жовтня 2021 в Україні підвищать пенсії людям у віці 75−80 років. Підвищення передбачено у розмірі 400 гривень. Якщо 75−80-річні пенсіонери заробили мінімальний стаж (20 років для жінок, 25 років — для чоловіків), то пенсії їм буде підвищено мінімум до 2500 гривень.

Індексації пенсій у жовтні 2021 не передбачено. Тепер пенсії будуть щорічно індексувати 1 березня. Дату зафіксували в законі, за який у першому читанні проголосували депутати.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у жовтні 2021 також не запланований.

Минулого разу перерахунок пенсій пенсіонерам, що працюють, було проведено у червні 2021 року. Згідно із законодавством, такий перерахунок повинен проводитися раз на рік.

Розмір мінімальної пенсії, яка зараз становить одна 1854 гривні, в жовтні також не зміниться.

Наступного разу мінімальна пенсія разом з доплатою за понаднормовий стаж, надбавками та доплатами буде перерахована з 1 грудня 2021 року. Це станеться у зв'язку з ростом прожиткового мінімуму.

Крім того, з 1 грудня має зрости пенсія для 65-річних зі стажем 30−35 років. Мінімальна виплата складе 2600 грн — тобто 40% від мінімальної зарплати 6500 гривень.

Наступні перегляди пенсій заплановані у 2022, 2023 та 2024 роках.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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