Пенсійна реформа в Україні: розмір виплат може вирости вдвічі

В Україні планують ввести накопичувальну пенсійну систему — ініціатори реформи стверджують, що завдяки цьому виплати людям, які виходять на заслужений відпочинок, можуть збільшитися вдвічі.

Як повідомляє «ТСН», обов'язкова накопичувальна пенсійна система передбачає автоматичне відрахування з зарплати 1 або 2 відсотків на спеціальний рахунок. Кошти повернуться пенсіонеру або одним платежем, або рівними частинами протягом 10 років. Ця система повинна запрацювати одночасно з чинною, солідарною.

«Пенсія у нас розраховується, виходячи зі стажу та розміру заробітної платні. Чим більший стаж та зарплата, тим більше виплати», — пояснює заступниця начальника ГУ ПФУ у Києві Олена Бойко.

Українцям радять починати думати про майбутню пенсію заздалегідь. Перший крок — перевірка у реєстрі особистої інформації про свій стаж, заробітну платню, сплачені податки та розмірі майбутньої пенсії. Це можна зробити на сайті Пенсійного фонду, увійшовши в особистий кабінет. Зокрема, через ID-банкінг.

За словами голови ради Всеукраїнської асоціації недержавних пенсійних фондів Григорія Овчаренка, на сьогоднішній день близько 10 мільйонів платників податків утримують 11 мільйонів пенсіонерів. Адже ті, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, а також низка інших категорій українців (діти, люди з інвалідністю, домогосподарки, заробітчани) до Пенсійного фонду нічого не платять. І кількість неплатників тільки зростає. Він підкреслив, що якщо пенсійну систему не реформувати, то сорокарічні українці можуть залишитися без держвиплат, коли підійде час їхнього виходу на заслужений відпочинок.

Тому і пропонується разом із солідарною застосовувати й накопичувальну пенсійну систему — тоді люди зможуть відкладати на старість, акумулюючи один або два відсотки з кожної зарплати на спеціальному рахунку. Якщо Верховна Рада підтримає реформу, то ця система запрацює вже з 2023 року.

У той же час економіст Олег Пендзин вважає, що впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні не матиме сенсу через слабкість вітчизняної економіки.

Ексклюзивне інтерв'ю з головою Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою про введення обов'язкового пенсійного забезпечення, недержавні пенсійні фонди та ризики, пов'язані з їхньою роботою, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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