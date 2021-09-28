Кожна друга зі 140 Fintech-компаній України працює на міжнародному ринку, а технологічними рішеннями цих компаній захоплюються в усьому світі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав відомий тележурналіст Сергій Руденко.

Як успішний кейс надання якісних та сучасних фінтех-послуг Сергій Руденко навів Monobank, котрий став першим українським «єдинорогом», залучивши 4 млн клієнтів за три з половиною роки.

За його словами, Monobank здобув лідерство за притоком депозитів в Україні, у тому числі за допомогою партнерів. Одним з них є міжнародна платіжна система LEO, власницею якої є Олена Шевцова.

«Через платіжну систему LEO за годину проходить близько 60 тисяч платежів. Історія цієї компанії, яка нещодавно отримала статус важливої для Нацбанку, — ще одна історія компанії, створеної з нуля. Саме LEO популяризує український Fintech у світі — нещодавно компанія зробила промо для австрійських інвесторів. До слова, головою Наглядової ради та обличчям LEO став третій президент України Віктор Ющенко, один із найкращих керівників Нацбанку, людина, за якої Україна під'єдналася до SWIFT, і були заведені системи VISA та MasterCard», — написав Сергій Руденко.

Як повідомлялося, днями у Відні відбулася пресконференція «Український FinTech надає платіжні послуги для зовнішньої торгівлі і для інвесторів», на якій міжнародна платіжна система LEO представила український FinTech. У межах заходу були презентовані досягнення української FinTech-індустрії та окреслені перспективи ділового партнерства двох країн і залучення австрійських інвесторів до високотехнологічних галузей української економіки. У пресконференції взяли участь третій президент України, голова Наглядової ради міжнародної платіжної системи LEO Віктор Ющенко, власниця МПС LEO Олена Шевцова та президент Української асоціації платіжних систем, член Наглядової ради LEO Галина Хейло.



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