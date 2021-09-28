Вперше в історії: ціна на газ перевищила 1000 доларів
Ціна на газ в Європі знову зросла. На ф'ючерсному ринку вперше в історії вартість газу перевищила рекордну позначку — 1000 доларів за 1 тис. куб. метрів. Про це свідчать дані біржі ICE, передає «РБК-Україна».
Повідомляється, що в ході торгів вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 1031,3 долара за одну тисячу кубометрів.
Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF доходила до майже 1040 доларів за 1 тис. куб. м.
Загальне зростання ціни газу з початку дня вже перевищило 11%.
Нагадаємо, два тижні тому вартість жовтневого ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ в ході торгів на лондонській біржі ICE вже наближалася до рекордної позначки в $ 1 тис. Потім вона трохи знизилася.
На думку експертів, біржові ціни на газ ростуть на тлі низьких його запасів у підземних сховищах Європи. Крім того, основною причиною зростання цін є відмова «Газпрому» бронювати додаткові потужності українського транзиту.
Деякі європейські політики заявляють, що Росія маніпулює цінами на газ, змушуючи Європу швидше сертифікувати «Північний потік-2».
Водночас глава правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що рекордні ціни на блакитне паливо обумовлені відставанням у закачуванні газу в сховища Європи та більшим попитом на газ.
Нагадаємо, крім подорожчання газу на європейському ринку, Україна зіткнулася з недружнім кроком Угорщини, яка підписала 15-річний контракт з Росією про постачання газу в обхід України.
В Офісі президента також вважають, що Москва вже почала використовувати газогін «Північний потік-2» як зброю проти України.
Фото: https://ua.depositphotos.com96
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