Український спортивний промоушен «Махач», що організовує змагання з кулачних боїв, купив бізнесмен з Казахстану. Про це розповів співзасновник «Махача» Андрій Лімонтов, пише видання «Дело».

За його словами, переговори про продаж почалися ще влітку, а в кінці вересня було підписано угоду про продаж.

«Лімонтов не зміг розкрити ім'я нового власника, пославшись на те, що угода ще не закрита та за домовленістю з новим власником ці дані не розголошуються. Водночас інші джерела, близькі до переговорів, розповіли, що потенційним покупцем може бути казахстанський бізнесмен з грузинським громадянством Михайло Ломтадзе», — пише «Дело».

Ломтадзе входить в топ-50 найбільших бізнесменів Казахстану, за версією Forbes, і, за оцінкою видання, володіє капіталом у $ 3,9 млрд. Він володіє 23% простих акцій фінтех-групи Kaspi. kz, яка, зокрема, поглинула один з найстаріших українських платіжних сервісів Portmone.

Редакція видання «Дело» звернулася із запитом до Kaspi. kz з проханням підтвердити цю інформацію, але поки відповіді не отримала.

За словами Лімонтова, причин продати проєкт було кілька. У першу чергу — вкрай вигідна пропозиція.

«А по-друге, ми вперлися у скляну стелю. На українському ринку ми змогли зібрати „Палац спорту“ на наші бої, що не вдавалося ще жодному промоушену в Україні. Далі потрібно виходити на світовий рівень, але на сьогодні український ринок не володіє достатнім фінансовим потенціалом для подальшого розвитку промоушена з України. Я не можу за згодою розголошувати суму угоди, але можу сказати, що нас оцінили гідно, і навіть трохи вище. Ми дуже задоволені таким ставленням з боку покупця до виконаної нами роботи», — розповів спортивний менеджер.

Нагадаємо, що у травні Лімонтов в інтерв'ю «Зе Інтерв'юер» розповідав, що вже тоді за проєкт йому пропонували понад мільйон доларів.

Питання подальшої участі в проєкті його співзасновника вже на будь-яких нових умовах ще не узгоджене і є предметом подальших переговорів.

«Як мінімум, я зобов'язаний передати та налагодити увесь процес для нового власника. Але скажу чесно, я хочу трохи відпочити, зробити невелику перерву. Аж надто багато сил і безсонних ночей було витрачено на цей проєкт», — сказав він.

Лімонтов запевнив, що «Махач», як і раніше, буде виходити на Youtube-каналі, та всі підписники зможуть продовжувати насолоджуватися видовищними боями.

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