26.52 / 26.71 30.89 / 31.26
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Бізнесмен з Казахстану купив український спортивний промоушен, — ЗМІ

12:41 28 вересня 2021
Угода

Український спортивний промоушен «Махач», що організовує змагання з кулачних боїв, купив бізнесмен з Казахстану. Про це розповів співзасновник «Махача» Андрій Лімонтов, пише видання «Дело».

За його словами, переговори про продаж почалися ще влітку, а в кінці вересня було підписано угоду про продаж.

«Лімонтов не зміг розкрити ім'я нового власника, пославшись на те, що угода ще не закрита та за домовленістю з новим власником ці дані не розголошуються. Водночас інші джерела, близькі до переговорів, розповіли, що потенційним покупцем може бути казахстанський бізнесмен з грузинським громадянством Михайло Ломтадзе», — пише «Дело».

Ломтадзе входить в топ-50 найбільших бізнесменів Казахстану, за версією Forbes, і, за оцінкою видання, володіє капіталом у $ 3,9 млрд. Він володіє 23% простих акцій фінтех-групи Kaspi. kz, яка, зокрема, поглинула один з найстаріших українських платіжних сервісів Portmone.

Редакція видання «Дело» звернулася із запитом до Kaspi. kz з проханням підтвердити цю інформацію, але поки відповіді не отримала.

За словами Лімонтова, причин продати проєкт було кілька. У першу чергу — вкрай вигідна пропозиція.

«А по-друге, ми вперлися у скляну стелю. На українському ринку ми змогли зібрати „Палац спорту“ на наші бої, що не вдавалося ще жодному промоушену в Україні. Далі потрібно виходити на світовий рівень, але на сьогодні український ринок не володіє достатнім фінансовим потенціалом для подальшого розвитку промоушена з України. Я не можу за згодою розголошувати суму угоди, але можу сказати, що нас оцінили гідно, і навіть трохи вище. Ми дуже задоволені таким ставленням з боку покупця до виконаної нами роботи», — розповів спортивний менеджер.

Нагадаємо, що у травні Лімонтов в інтерв'ю «Зе Інтерв'юер» розповідав, що вже тоді за проєкт йому пропонували понад мільйон доларів.

Питання подальшої участі в проєкті його співзасновника вже на будь-яких нових умовах ще не узгоджене і є предметом подальших переговорів.

«Як мінімум, я зобов'язаний передати та налагодити увесь процес для нового власника. Але скажу чесно, я хочу трохи відпочити, зробити невелику перерву. Аж надто багато сил і безсонних ночей було витрачено на цей проєкт», — сказав він.

Лімонтов запевнив, що «Махач», як і раніше, буде виходити на Youtube-каналі, та всі підписники зможуть продовжувати насолоджуватися видовищними боями.

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

паспорт і гроші

Правила індексації пенсій змінили: чого чекати українцям з 1 жовтня

Сватко

«Емоції зашкалюють»: «таємна дружина» Винника відібрала у нього найдорожче

оплата комуналки

Пільги скасували: хто заплатить за електроенергію вдвічі більше, ніж минулої зими

Усик переміг Джошуа

Усик у бою з Джошуа оригінально «відповів» на запитання, чий Крим

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.