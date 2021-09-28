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Гроші

Частина українських пенсіонерів отримає на 400 гривень більше вже з 1 жовтня

13:41 28 вересня 2021
Черга

З п'ятниці, 1 жовтня, майже мільйон громадян України буде отримувати щомісяця по 400 грн — починає діяти нова доплата до пенсії. Це стосується українців у віці 75−80 років.

Як заявила в звіті за результатами розгляду державного бюджету міністр соціальної політики Марина Лазебна, в Україні проживає близько мільйона пенсіонерів віку 75−80 років. Всі вони будуть отримувати нову доплату в розмірі 400 грн.

Нагадаємо, доплати для цієї категорії пенсіонерів анонсувалися з липня 2021 року, але через брак коштів в бюджеті довелося перенести їх на осінь. А для іншої вікової категорії українських пенсіонерів в держбюджеті передбачили введення нової доплати у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що будуть підвищені пенсії малозабезпеченим, виплати яких прив'язані до нового прожиткового мінімуму. Крім того, з 1 грудня 2021 року має збільшитися мінімальна пенсія для 65-річних громадян з повним трудовим стажем — ця виплата прив'язана до мінімальної зарплати.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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