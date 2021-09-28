Субсидії «на світло» будуть рахувати по-іншому: подробиці

Як відомо, з 1 жовтня багато хто з українців буде сплачувати за спожиту електроенергію за новими тарифами.

Компенсацію за скасування пільгового тарифу на електрику будуть нараховувати за нормами постанови Кабміну від 1 лютого поточного року.

Згідно з документом, на грошову компенсацію можуть розраховувати кілька категорій одержувачів:



- люди, які проживають у житлових будинках, в тому числі готельного типу, гуртожитках, квартирах, які мають електроопалення (та станом на 31 грудня 2020- го такі споживачі мали право на знижений тариф);

- люди, які живуть в негазифікованих будинках без централізованого опалення (якщо до 31 грудня 2020- го такі споживачі мали право на знижений тариф);

- багатодітні, прийомні сім'ї, а також дитбудинки сімейного типу.

Нормативи, які використовуються при розрахунку субсидії

Про те, хто заплатить за електроенергію в два рази більше, ніж минулої зими, в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

907

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter