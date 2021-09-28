Пенсіонерам старше 70 років піднімуть пенсію: названі розмір і дата

У Міністерстві соціальної політики анонсували збільшення пенсій у 2022 році, причому з жовтня нинішнього року для окремої категорії пенсіонерів вже ввели нову доплату. Тепер планується збільшення розміру мінімальної пенсії для людей старше 70 років з повним стажем. Про це міністр соціальної політики Марина Лазебная заявила на прес-конференції «Субсидії і пенсійне забезпечення».

«У наступному році пенсійна виплата для людини у віці від 70 років при повному стажі не може бути менше, ніж 3 тисячі гривень», — стверджує Марина Лазебная.

Раніше повідомлялося, що в держбюджеті України на 2022 рік передбачено щомісячні доплати не тільки для пенсіонерів у віці від 70 до 75 років, а й для жінок, які виходять на пенсію в 60 років.

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 року пенсії українцям перерахують у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. В результаті мінімальна пенсія зросте з 1854 грн до 1934 грн. Причому мінімальна виплата для пенсіонерів старше 65 років складе 2600 грн — це стосується жінок зі стажем більше 30 років і чоловіків зі стажем більше 35 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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