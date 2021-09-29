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Як нараховуватимуть субсидії під час локдауну: розповіла міністр

10:04 29 вересня 2021
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Влітку цього року Кабінет міністрів скасував «карантинну норму» — збільшення на 50% соціальних нормативів на житлово-комунальні послуги при призначенні субсидій, яку раніше ввели через локдаун. У разі переходу регіону у «червону» карантинну зону ця норма повернеться автоматично.

«Коли люди вимушено перебувають вдома, працюють з дому, діти вчаться дистанційно, вони споживають більше води, газу і електрики. Збільшення норм споживання відбудеться автоматично», — повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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За її словами, субсидії на оплату житлово-комунальних послуг «отримають всі, хто потребує допомоги». «На сьогодні всі заявки органів соціального захисту населення на виплату житлових субсидій населенню фінансуються Мінсоцполітики у повному обсязі. Також у Верховній Раді знаходиться законопроект, який передбачає збільшення фінансування субсидій цього року ще більш ніж на 12 млрд гривень», — додала міністрка.

При цьому Марина Лазебная підкреслила, що у разі збільшення тарифів на комунальні послуги розмір субсидій збільшуватиметься автоматично. «Жодних додаткових заяв або інших документів від людей не потрібно. Якщо ж людина не отримувала субсидію, але через зростання тарифів їй знадобилася така допомога, вона може звернутися за нею в будь-який момент. І субсидію призначать відразу, у місяць звернення», — пояснила міністерка.

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У Мінсоцполітики передбачають, що середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021−2022 років складе близько двох тисяч гривень.

Раніше у Мінсоці пояснили, як розрахувати субсидію і які нормативи використовуються при розрахунку держдопомоги для оплати житлово-комунальних послуг.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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