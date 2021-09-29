Українці зможуть платити за електроенергію менше: кого це стосується

Нацбанк України прогнозує, що наступного року найшвидше зростатимуть ціни на електроенергію, що стане однією з причин інфляції. Поки ж, за рішенням уряду, майже для 80 відсотків українців (якщо вірити міністру енергетики Герману Галущенку) електроенергія подешевшає.

З 1 жовтня (і до 30 квітня наступного року) на 24 копійки знизиться ціна «кіловата світла», якщо лічильник накрутить не більше 250 кВт-год на місяць. У такому разі тариф на електроенергію складе 1,44 грн за кВт-год. Якщо ж буде використано більше, сплачувати доведеться по 1,68 грн за кіловат. Таку ж ціну встановлено для мешканців гуртожитків, учасників гаражних та дачних кооперативів та колективних споживачів. Щоправда, користувачі з багатозонними лічильниками й надалі зможуть платити за «світло» з урахуванням тарифних коефіцієнтів.

Докладніше про те, що чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «Пенсії, газ, опалення і телефонний звʼязок, інсулін для діабетиків та ліки від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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