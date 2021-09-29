Тепло в наших квартирах може подорожчати в рази: що зміниться з 1 жовтня

З початком опалювального сезону ростуть тарифи на тепло та гарячу воду. Ціна куба гарячої води може перевалити за 200 гривень, а гігакалорії тепла — за 3000. Так, на третину для населення і більш ніж утричі для бюджетних установ підняв розцінки на теплопостачання виконком Черкас. Щоправда, мер не підписав це рішення, сподіваючись, що в ситуацію втрутиться Кабмін.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що планів підвищувати тарифи цьогорічного опалювального сезону Кабмін не має. Але відмітив, що ціни можуть коливатись залежно від регіонів і підприємств теплокомуненерго.

Хоч місцева влада багато де й заявляє про намагання не підвищувати тарифи, та вдається їй це не завжди. Так, у Кременчуці тепло вже подорожчало у півтора раза, в Тернополі — на 79%. А столична влада вже оголосила про плани інвестувати у видобуток вітчизняного газу, щоб мати змогу опалювати квартири киян за низькими тарифами.

Докладніше про те, що чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «Пенсії, газ, опалення і телефонний звʼязок, інсулін для діабетиків та ліки проти „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

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