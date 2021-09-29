Підприємець, IT-інвестор, засновник міжнародної компанії White Rock Management Сергій Тронь в інтерв'ю для Bitcoin Magazine, коментуючи законопроєкт № 3637 «Про віртуальні активи», нещодавно ухвалений ВР у другому читанні, назвав його гарантією того, що криптобізнес в Україні не стане жертвою помилкових тлумачень класичних правових норм. Крім того, за його словами, легалізація віртуальних активів є першим кроком до проактивної позиції України та потужним сигналом для світових криптоінвесторів.

«Блокчейн і цифрові активи радикально змінять світову економіку й звичний життєвий уклад в найближчі 5−10 років. Тому в більшості розвинених країн світу тривають процеси легалізації децентралізованих платіжних систем і цифрової валюти», — сказав Тронь.

За його словами, новий документ дозволить криптокомпаніям працювати у зрозумілому, легальному полі.

«Завдяки цьому криптоіндустрія в Україні зможе розвиватися швидко й динамічно. Гравці ринку та інвестори отримають юридичний захист та можливість приймати рішення шляхом відкритих консультацій з державними органами та громадянським суспільством», — заявив Сергій Тронь.

Зокрема, згідно із законопроєктом «Про віртуальні активи», криптокомпанії зможуть легально надавати цілий спектр послуг, пов'язаних з віртуальними активами (зберігання, управління, обмін, переклад тощо).

Учасники ринку, своєю чергою, мають право на відкриття рахунків в банках для розрахунків за операціями з віртуальними активами, судовий захист своїх прав, самостійне визначення цін, за якими здійснюються операції з криптовалютою, та інше.

«Іноземні криптокомпанії також зможуть реєструватися в Україні та заробляти гроші в нашій країні. В цілому на кожен окремий вид діяльності необхідно отримати спеціальний дозвіл. Таким чином ринок отримав базові правила гри, а криптоінвестори нарешті зможуть залишити «сіру зону», — пояснив Сергій Тронь.

Крім того, в Україні з'явиться спеціальна інституція — регулятор ринку віртуальних активів.

«Ми повинні поєднати високий рівень економічної та інвестиційної свободи з високим рівнем фінансової безпеки. Тільки так українська криптоіндустрія зможе стати динамічним, цивілізованим і конкурентним ринком», — підкреслив Сергій Тронь.

Також інвестор зазначив, що поки законопроєкт є рамковим документом, який вимагає подальшої деталізації за допомогою підзаконних актів та інших програмних документів. Він набуде чинності лише після внесення поправок про особливості оподаткування операцій з віртуальними активами у Податковий кодекс. Процес може зайняти до одного року.

«Звичайно, бажано, щоб всі необхідні правки були ухвалені в найкоротші терміни. Без цього українська криптоіндустрія не отримає необхідного імпульсу. Фінальна мета — запуск повноцінної інфраструктури майнингу та торгівлі криптовалютами», — сказав Сергій Тронь.

Нагадаємо, що 8 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт № 3637 «Про віртуальні активи». Наразі документ чекає на підпис президента України.

Раніше «ФАКТИ» повідомили про відкриття компанією White Rock Management Сергія Троня в Республіці Казахстан сучасного дата-центру з обробки, зберігання та передачі великих масивів інформації потужністю понад 100 МВт.

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