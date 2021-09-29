Борги українців за комуналку стрімко ростуть: озвучені цифри вражають

В Україні збільшується число боржників за житлово-комунальні послуги, що може привести до відключень неплатників. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

В Єдиному реєстрі боржників кількість боргів за комунальні послуги вже досягла 450 753 справ. Причому з серпня 2020 року вона зросла в 1,5 рази. А загальна сума заборгованостей за комунальні послуги становить 64,4 млрд грн.

Значна частина цієї суми припадає на борги за поставку та розподіл природного газу — 23,7 млрд грн. Ще 20,3 млрд грн — поставка теплової енергії та гарячої води, а 7,1 млрд грн — поставка та розподіл електричної енергії.

За рік на 33% зросла також кількість виконавчих проваджень про заборгованість — вона досягла 6 219 371. Число стягнень становить 7% від усіх виробництв.

Для визнання громадянина боржником по сплаті комунальних платежів застосовується судовий порядок. Для цієї групи справ передбачено спрощене виробництво.

Нагадаємо, кандидат юридичних наук розповів «ФАКТАМ», які штрафні санкції комунальники можуть застосувати до боржників.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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