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Гроші

Жителям деяких регіонів знову збільшать субсидії

16:13 29 вересня 2021
гривні

З першого жовтня тарифи на електроенергію знизять для більшості українців. Та навіть для багатьох із них актуальна можливість отримати грошову компенсацію за оплату спожитої електрики.

Стосується це дитбудинків сімейного типу, багатодітних (у т.ч. прийомних) сімей, а також мешканців будинків з електроопаленням або ж негазифікованих будинків без центрального опалення, якщо вони мали право на знижений тариф до 31 грудня минулого року.

А ще найближчим часом можливе повернення підвищених «карантинних» житлових субсидій. Якщо під час опалювального сезону у якомусь регіоні встановлюється режим «червоної» зони карантину, то при розрахунку субсидій починають застосовуватись у півтора рази підвищені нормативи на житлово-комунальні послуги.

Наразі найвірогідніші кандидати на збільшення субсидій — жителі Житомирської, Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської, Харківської, Луганської та Донецької областей.

Докладніше про те, що чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «Пенсії, газ, опалення і телефонний звʼязок, інсулін для діабетиків та ліки від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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