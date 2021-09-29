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Гроші

Залишитися без грошей за півгодини: чому «ПриватБанк» блокує карти

16:14 29 вересня 2021
«ПриватБанк»

Клієнти «ПриватБанку», які нещодавно через збій не могли скористатися системою «Приват24», продовжують висловлювати невдоволення работою установи. Один з них поскаржився в розділі «Відгуки» на сайті «Мінфін», що банк нібито безпідставно заблокував карту його матері.

За словами Володимира, його мама робила переказ зі своєї карти «ПриватБанку» і для підтвердження платежу зв'язалася з оператором.

«Мама подзвонила та посипалися запитання: хто, адреса проживання, ім'я чоловіка і т.д. Ставили занадто багато питань, на що було зроблено зауваження — аж надто багато питань для одного підтвердження. Оператор сказав: ще одне, останнє. Відповіла на нього, і знову посипалася купа питань. Сума була всього лише 400 грн. На що мама відповіла, що нехай скасовують переклад, так як це вже нестерпно. Оператор сказав: «добре, ми блокуємо вашу карту», — написав Володимир.

Він стверджує, що в результаті на вихідні мама залишилася без грошей.

«Ми піклуємось про кошти наших клієнтів та в деяких випадках, коли система вважає операцію ризиковою, просимо додатково підтвердити платіж. Таким чином ми можемо впевнитись в тому, що операцію здійснює саме клієнт, а не третя особа. Що ж до питань, то при ідентифікації ми уточнюємо лише ті дані, що можуть бути відомі лише клієнту власнику картки», — відповіли Володимиру співробітники банку.

переписка

Нагадаємо, шахраї придумали нові способи зламувати акаунти в «Приват24» .

Фото: https://ua.depositphotos.com

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